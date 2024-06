Tour-Start für Vingegaard ein "Bonus"

Titelverteidiger Jonas Vingegaard hat die Erwartungen vor dem Beginn der 111. Tour de France angesichts seines schweren Sturzes im April gedämpft. "Mein Ziel ist es, das bestmögliche Resultat zu erzielen. Es war ein sehr böser Crash. Hier am Start zu sein, ist ein Erfolg für sich", sagte Vingegaard am Donnerstag in Florenz: "Alles weitere ist ein Bonus."