Zuschauerin empört ARD-Kommentator: "Wie dämlich kann man sein"?

Tour de France: Was war passiert?

Der ehemalige Profi und Co-Kommentator Rick Zabel äußerte sich zurückhaltender als Kurz und wies auf die schwierigen Windverhältnisse hin. „Du hast ja Recht. Aber wenn der Wind ein bisschen ungünstig steht, nutzen die Fahrer jeden Millimeter der Straße aus und fahren komplett an der Grasnarbe zum Asphalt. Wenn man ein Video machen will und der Arm hängt raus, kann das schon mal passieren. Sollte nicht, aber passiert halt leider ab und zu.“

Kurz ruderte daraufhin etwas zurück und merkte an, dass die Zuschauerin möglicherweise die Gefahren nicht erkannt habe. „Ich will die Dame jetzt nicht dissen. Möglicherweise liegt es auch ein bisschen an den Profis. Man stellt sich da halt hin, denkt ‚hier ist der weiße Streifen, da ist die Straße zu Ende, da kann ich stehen‘. Und das ist gerade mal echt eng geworden. Von daher sorry, wenn ich da gerade ein bisschen direkt war.“