111. Tour de France: Vorschau auf die 10. Etappe

Bricht der Bann für die deutschen Sprinter? Phil Bauhaus und Pascal Ackermann jagen ihrem Traum von Tour-Etappensieg bislang vergeblich hinterher, auf der 10. Etappe am Dienstag bietet sich eine neue Chance. Das 187,3 km lange Teilstück zwischen Orleans, wo sich die Fahrer am Montag am ersten Ruhetag erholten, und Saint-Amand-Montrond kommt ohne gewertete Anstiege aus.