111. Tour de France: Vorschau auf die 14. Etappe

Am Samstag rückt der Kampf um das Gelbe Trikot wieder in den Fokus - in den Pyrenäen beginnt die entscheidende Tourphase. Drei kategorisierte Anstiege stehen auf den 151,9 Kilometern von Pau nach Saint-Lary-Soulan auf dem Programm, nach dem berüchtigten Tourmalet steigt das Etappenfinale am Pla d'Adet. Es ist die erste Bergankunft bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.