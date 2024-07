111. Tour de France: Vorschau auf die 16. Etappe

In den Pyrenäen ging es für die Sprinter im Kampf gegen die Karenzzeit nur ums Ankommen, am Dienstag stehen die schnellsten Fahrer im Feld noch einmal im Fokus. Die 16. Etappe ist das letzte flache Teilstück der 111. Frankreich-Rundfahrt und dürfte in einem Massensprint enden. Nach 188,6 km bietet sich in Nimes auch den deutschen Hoffnungsträgern Pascal Ackermann und Phil Bauhaus wieder die Chance, sich endlich den Traum vom ersten Tour-Etappensieg zu erfüllen.