111. Tour de France: Vorschau auf die 18. Etappe

In Sichtweite des Ecrins-Nationalparks und am Ufer des Lac de Serre-Poncon ist die Kulisse des erwarteten Schlagabtauschs höchst pittoresk, das Feld könnte weit auseinander gezogen sein. Womöglich ist es die letzte Chance für Fahrer abseits von Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard auf einen Etappensieg. Erste Attacken dürften schon auf dem Weg zur ersten Bergwertung am Col du Festre nach knapp 40 km gefahren werden.