111. Tour de France: Vorschau auf die 19. Etappe

Das höchste der Gefühle - wortwörtlich, was die laufende Tour angeht: Auf der drittletzten Etappe geht es über die Cime de la Bonette, an der die mit einer Scheitelhöhe von 2802 m höchste asphaltierte Straße der Alpen liegt. An einem epischen Tag ist dies aber nur ein Teil einer spektakulären Trilogie von Zweitausendern.

Embrun, wunderschön gelegen am See von Serre-Poncon, ist zum siebten Mal Etappenort der Frankreich-Rundfahrt, stets begann hier der jeweilige Abschnitt. Zuletzt siegte 2019 von Embrun aus der Kolumbianer Nairo Quintana in Valloire. In Isola 2000 endet zum zweiten Mal eine Etappe. 1993 triumphierte der Schweizer Tony Rominger, der nie die Tour gewann - seine Hochzeit fiel in die Dominanz des großen Spaniers Miguel Indurain.