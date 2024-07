111. Tour de France: Vorschau auf die 20. Etappe

Die Tour erreicht ihren Final-Ort, doch am Samstag steigt in Nizza nur das "Halbfinale". Am Tag vor dem abschließenden Zeitfahren steht noch einmal ein Schlagabtausch in den Bergen an. Die Etappe im wilden Hinterland der Cote d'Azur ist zwar nicht so spektakulär angelegt wie das große Kräftemessen in Isola 2000 am Freitag, bietet mit 4600 Aufwärtsmetern aber sogar mehr Kletterei.