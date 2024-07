111. Tour de France: Vorschau auf die 3. Etappe

Auch zwei Deutsche werden sich das Finale ganz genau angesehen haben. Phil Bauhaus träumt nach drei Top-3-Platzierungen im Vorjahr vom ersten Tour-Etappensieg. Pascal Ackermann musste Jahre auf sein Tour-Debüt warten und kann sich nun endlich auf der größten Bühne des Radsports beweisen. Top-Favorit in den Sprints ist aber ein anderer: Jasper Philipsen, im Vorjahr Gewinner des Grünen Trikots, gilt es zu schlagen. Immerhin: In Tim Merlier und Jonathan Milan sind zwei der derzeit besten Sprinter nicht am Start.

Piacenza, schrieb Leonardo da Vinci im Codex Atlanticus, sei „ein Ort der Durchreise“ - so gesehen nehmen die Radprofis das Universalgenie beim Wort. Die Stadt ist das Tor zur Emilia-Romagna, liegt an den Ufern des Po und wird von den malerischen Hügeln und Bergen des Apennin umschlossen. Turin, 2006 Gastgeber der Olympischen Winterspiele, ist trotz des ersten Tour-Starts in Italien schon zum fünften Mal Etappenort. 1996 gewann Erik Zabel das zehnte Teilstück, das von Turin nach Gap in Frankreich führte. Ein gutes Omen für die deutschen Sprinter?