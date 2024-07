111. Tour de France: Vorschau auf die 4. Etappe

Nach der längsten Etappe am Montag folgt am Dienstag eine der kürzesten der 111. Tour de France. Dass die Überfahrt nach Frankreich mit 139,6 km nicht allzu lang ist, täuscht über die Schwere des Tagesabschnitts hinweg.

Nach dem "Antesten der Beine" am Auftaktwochenende in Italien liefert die vierte Etappe erstmals wirklich Klarheit über die Form der Top-Favoriten. Von Pinerolo führt der Kurs nach Valloire in den französischen Alpen - und dabei über den 2642 m hohen Col du Galibier, einen der mythischen Rundfahrt-Gipfel.

Pinerolo ist zum zweiten Mal Etappenort der Tour. 2011 siegte der Norweger Edvald Boasson Hagen. Die berühmteste Persönlichkeit ist weltbekannt - dabei kennt niemand ihre Identität: Der "Mann mit der eisernen Maske" wurde am 24. August 1669 in der Festung von Pinerolo als Staatsgefangener von Ludwig XIV. inhaftiert. Er starb im November 1703 in der Bastille in Paris.