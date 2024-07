111. Tour de France: Vorschau auf die 5. Etappe

Die Tour verlässt die Alpen bereits nach einem Tag - allerdings nur vorübergehend. In der Schlusswoche kehrt das Peloton zurück ins Gebirge und fährt die Entscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot aus. Zunächst geht es aber nordwärts, dabei kommen am Mittwoch wieder die Sprinter zum Zug. Die fünfte Etappe führt über 177,4 durch die Landschaft Savoyen und dürfte in Saint-Vulbas in einer Massenankunft enden.