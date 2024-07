111. Tour de France: Vorschau auf die 6. Etappe

Bei der 111. Tour de France steht am Donnerstag eine weitere Flachetappe an.

Eine Besonderheit haben sich der Tour-Veranstalter ASO und der Weltverband UCI ausgedacht. An Gedenken an die Opfer des Völkermords in Ruanda und anlässlich des 30. Jubiläums des "Tags der Befreiung" im afrikanischen Land erhalten acht U23-Fahrer aus Afrika die Möglichkeit, die Tour-Stars im Startort Macon zu treffen. Es ist Zeichen für den Radsport, der am Montag in Turin durch Biniam Girmay den ersten Tour-Etappensieg eines schwarzen Afrikaners bejubelt hat. Im kommenden Jahr findet die Straßenrad-WM in Ruandas Hauptstadt Kigali statt.