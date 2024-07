111. Tour de France: Vorschau auf die 9. Etappe

Es ist keine Bergetappe, auch steht kein weiteres Zeitfahren an - und doch könnte die 9. Etappe der 111. Tour de France eine entscheidende sein. Am Sonntag kann die Frankreich-Rundfahrt nicht gewonnen, aber durchaus verloren werden. Der 199 km lange Rundkurs mit Start und Ziel in Troyes führt über insgesamt 32,2 km Gravel-Abschnitte, verteilt auf 14 Sektoren, der längste davon misst 4200 m.