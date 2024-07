ARD-Kommentator alarmiert: Diese Tour-Szene lässt einem den Atem stocken

Während der 16. Tour-Etappe hat der Norweger Johannes Kulset nicht nur eine brenzlige Situation zu überstehen. In einem Kreisverkehr wird es richtig heikel.

Während der 16. Tour-Etappe hat der Norweger Johannes Kulset nicht nur eine brenzlige Situation zu überstehen. In einem Kreisverkehr wird es richtig heikel.

Der norwegische Radprofi Johannes Kulset war während der 16. Etappe der Tour de France gleich in mehrere gefährliche Situationen verwickelt.

Auf dem Teilstück von Gruissan nach Nimes stürzte er knapp 30 Kilometer vor dem Ziel und zog sich dabei Abschürfungen an beiden Knien zu. Als er dann wieder auf sein Rad steigen wollte, verlor er das Gleichgewicht und kam erneut zu Fall.

Ein Begleitfahrzeug, das neben dem jungen Skandinavier vom Team Uno-X Mobility herfuhr, musste bremsen, um ihn nicht in Gefahr zu bringen.

Nur kurze Zeit später wurde es noch brenzliger. Beim Versuch, wieder Anschluss ans Hauptfeld zu bekommen, verpasste der 20-Jährige die Ausfahrt in einem Kreisverkehr und fuhr dort weiter hinter seinem Begleitfahrzeug her.

Vor der nächsten Ausfahrt wäre dieses beinahe mit einem anderen Auto zusammengestoßen, das in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr einfuhr. Wie heikel die Szene war, wurde durch den Ausruf des ARD-Kommentators Florian Naß deutlich. „Achtung, Achtung, total verfahren!“, rief er in sein Mikrofon.