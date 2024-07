Campenaerts gewinnt 18. Etappe der Tour de France

Am Donnerstag steht die wohl spektakulärste Bergetappe der laufenden Tour an. Zwischen Embrun und Isola warten drei Anstiege auf über 2000 m, darunter der 2802 m hohe Cime de la Bonette - das „Dach der Tour“. Der abschließende Schlussanstieg ist ebenfalls sehr selektiv. Die Frankreich-Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Nizza.