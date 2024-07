Tour-Sorge! "Weiß, dass einige Fahrer mit Covid fahren"

„Ich weiß, dass einige Fahrer im Feld mit Covid fahren. Es kann jetzt jeden Treffen“, sagte Rekord-Etappensieger Mark Cavendish vor dem Start der 12. Etappe in der ARD. Sein Teamkollege Morkov hatte das Rennen am Morgen nicht angetreten, nachdem er am Mittwochabend positiv getestet worden war.