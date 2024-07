Fahrervereinigung will Chips-Attacke gegen Pogacar anzeigen

Nach dem Chipstüten-Vorfall im Finale der 14. Etappe will die Fahrergewerkschaft Cyclistes Professionnels Associes (CPA) rechtliche Schritte gegen einen Zuschauer der Tour de France einleiten. Das kündigte CPA-Präsident Adam Hansen am Samstag via X an. Der bisher noch unbekannte Mann hatte am letzten Anstieg sowohl dem späteren Sieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) als auch seinem dänischen Rivalen Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) eine Chipstüte ins Gesicht gehalten und damit die Weiterfahrt der Radprofis behindert.