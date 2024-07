Merckx über Tour-Rekordler Cavendish: "Guter Kerl"

Cavendish sei "ein guter Kerl", der seinen Rekord gebrochen habe, schrieb er weiter. Der 39-Jährige vom Team Astana Qazaqstan setzte sich am Mittwoch nach 177,4 km in Saint-Vulbas im Massensprint vor dem Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sowie Alexander Kristoff aus Norwegen (Uno-X Pro Cycling Team) durch und machte sich so zur Legende - und das auch noch vor den Augen seiner Frau Peta und den Kindern.