Historisches Double! Pogacar triumphiert bei der Tour de France

Mit den Fingern hinter dem Rücken zählte Tadej Pogacar schon auf der Zielgeraden seine Tour-Triumphe nach, dann fiel der Champion seinen in Gelb gekleideten Teamkollegen in die Arme und gab den Partybefehl. Der Seriensieger der 111. Tour de France hat sich am türkisblauen Wasser der Cote d‘Azur ein sportliches Denkmal gesetzt und ist mit nur 25 Jahren in die Fußstapfen der ganz großen Radsport-Legenden getreten.