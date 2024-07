Nach Sturz: Roglic steigt bei Tour de France aus

Der 34 Jahre alte Teamkapitän von Red Bull-Bora-hansgrohe war am Vortag in einen Sturz verwickelt.

Bittere Nachricht für Red Bull-Bora-hansgrohe: Der als Mitfavorit gestartete Primoz Roglic ist bei der Tour de France vorzeitig ausgestiegen. Wie der deutsche Rennstall am Freitag mitteilte, tritt der Kapitän aufgrund der Blessuren von seinem schweren Sturz am Vortag nicht mehr zur 13. Etappe der Frankreich-Rundfahrt an. Die Hoffnungen des deutschen Teams auf einen Podiumsplatz sind damit endgültig dahin.