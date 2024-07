Pogacar gewinnt 19. Etappe und steht vor Toursieg

Der Slowene gewann das schwere Teilstück in den Alpen über drei Zweitausender und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Radprofi Tadej Pogacar steht vor dem dritten Gesamtsieg bei der Tour de France. Der Slowene gewann am Freitag die schwere 19. Etappe in den Alpen über drei Zweitausender und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.