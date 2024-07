Pogacar zu Vingegaard-Taktik: "Trifft mich mental nicht"

Spitzenreiter Tadej Pogacar will sich bei der Tour de France nicht auf Psychospielchen mit Titelverteidiger Jonas Vingegaard und dessen Visma-Team einlassen. "Wenn sie denken, dass sie mich mental treffen können, dann irren sie. Das beeindruckt mich nicht", sagte der Slowene am Nachmittag des ersten Ruhetages der Frankreich-Rundfahrt in Orleans.

"Ich wusste vor der Tour nicht, in welcher Form Jonas ist. Aber seit der zweiten Etappe ist mir klar, dass er in guter Form hierhin gekommen ist. Das will Visma wohl herunterspielen", sagte Vingegaard am Montag: "Aber letzten Endes kümmert mich das nicht. Ich schaue nur auf mich, vertraue in meine Fähigkeiten. Und dann muss ich selbst niemanden fürchten."