Tour de France 2024: 14. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Eineinhalb Wochen ist es mittlerweile her, als sich die Fahrer zuletzt im Hochgebirge bewegt haben - nun kehren sie ins knüppelharte Terrain zurück. Denn die 14. Etappe der Tour de France 2024 führt das Feld auf direktem Wege in die Pyrenäen. Es wartet ein 151,9 Kilometer langer Abschnitt von Pau hoch nach Pla d‘Adet, zur ersten Bergankunft in diesem Jahr.