Tour de France 2024: 16. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Auf der 16. Etappe der Tour de France rücken die Sprinter in den Fokus. Nach den zwei Bergetappen in den Pyrenäen dürfte der 16. Teilabschnitt in einem Massensprint enden.

In den Pyrenäen ging es für die Sprinter im Kampf gegen die Karenzzeit nur ums Ankommen, am Dienstag stehen die schnellsten Fahrer im Feld noch einmal im Fokus. Die 16. Etappe ist das letzte flache Teilstück der 111. Frankreich-Rundfahrt und dürfte in einem Massensprint enden. Nach 188,6 km bietet sich in Nimes auch den deutschen Hoffnungsträgern Pascal Ackermann und Phil Bauhaus wieder die Chance, sich endlich den Traum vom ersten Tour-Etappensieg zu erfüllen.

Vingegaard will kämpfen

Nach dem Ruhetag am Montag will Titelverteidiger Vingegaard noch einmal angreifen. Der Däne zeigte am Sonntag die nach eigenen Angaben „beste Leistung meines Lebens“ - und war gegen die Urgewalt in Gelb doch machtlos. „Wenn jemand besser ist, muss man das akzeptieren“, sagte Vingegaard am Montag. Noch glaubt er an seine Chance. Die Höhenluft in den Alpen und die erwartete Hitze in den kommenden Tagen sollten ihm besser liegen als Pogacar, zudem schöpft Vingegaard Hoffnung aus den Erfahrungswerten.