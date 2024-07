Tour de France 2024: 17. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Fünftletzter Tour-Tag, fünf Tage, die sich als Klimax bis zum Finale in Nizza am Sonntag aufbauen. Fünf Etappen, die Terrain für die Klassementfahrer bieten - die Sprinter haben sich mit dem Finale von Nimes am Montag von ihren Siegambitionen verabschiedet, das traditionelle Spurtfest auf den Champs Elysees gibt es in diesem Jahr nicht.