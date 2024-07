Tour de France 2024: 20. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Tour erreicht ihren Final-Ort, doch am Samstag steigt in Nizza nur das „Halbfinale“. Am Tag vor dem abschließenden Zeitfahren steht noch einmal ein Schlagabtausch in den Bergen an. Die 20. Etappe von Nizza durch die Seealpen zum Col de la Couillole ist zwar nur 132,8 Kilometer lang, dafür aber gespickt mit vier schweren Anstiegen.