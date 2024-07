Tour de France 2024: 21. & letzte Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die letzte Etappe bei der Tour de France ist so ganz anders als sonst: Nicht nur, dass die Frankreich-Rundfahrt mit dem designierten Triumphator Tadej Pogacar weit weg von ihrem gewöhnlichen Ziel ausklingt - auch die Art und Weise des finalen Wettkampfs verblüfft.

Es sind verrückte Zeiten: Die Tour de France endet, und sie endet 800 Kilometer von den Champs Élysées entfernt. Erstmals wird der Tour-Sieger nicht in Paris gekürt, dort, wo dieser stets seit 1903 feierte. Und erstmals seit 1989 endet das wichtigste Rennen der Welt mit einem Einzelzeitfahren.

Als dies zuletzt der Fall war, schrieb das Finale Geschichte. Damals ging Laurent Fignon mit 50 Sekunden Vorsprung auf Greg LeMond in den Kampf gegen die Uhr und verlor die Tour um acht Sekunden. So dramatisch dürfte es am Sonntag angesichts des großen Vorsprungs von Tadej Pogacar auf Jonas Vingegaard nun nicht mehr werden, wohl aber spektakulär.