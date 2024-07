Tour de France 2024: 6. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nächste Etappe bei der Tour de France: Am Donnerstag steht ein klassischer Überführungstag an, es wird das bisher leichteste Rennen der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt.

Die Suche nach dem Sprinterkönig der 111. Tour de France setzt sich am Donnerstag fort. Der sechste Tagesabschnitt ist eine klassische Überführungsetappe und vom Profil die bislang leichteste Prüfung dieser Frankreich-Rundfahrt.

Tour de France: Chancen für deutsche Sprinter

Eine Besonderheit haben sich der Tour-Veranstalter ASO und der Weltverband UCI ausgedacht. An Gedenken an die Opfer des Völkermords in Ruanda und anlässlich des 30. Jubiläums des „Tags der Befreiung“ im afrikanischen Land erhalten acht U23-Fahrer aus Afrika die Möglichkeit, die Tour-Stars im Startort Macon zu treffen.