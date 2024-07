Tour de France 2024: 8. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Hier können Sie die 8. Etappe der Tour de France 2024 heute LIVE verfolgen:

In Semur-en-Auxois macht die Tour zum zweiten Mal nach 2007 Station. Bekannteste Einwohnerin der Geschichte ist Emilie du Chatelet, die in erheblichem Maße Anteil an der Entwicklung der wissenschaftlichen Denkweise in Frankreich hatte und mehr war als nur eine Geliebte des Philosophen und Schriftstellers Voltaire.