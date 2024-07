Tour de France: Deutscher Sprinter attackiert Konkurrenten - "Das ist kriminell"

Die deutschen Hoffnungen auf einen Tagessieg bei der diesjährigen Tour de France wuchsen bei der 12. Etappe von Aurillac nach Villeneuve-sur-Lot gen Finale an. Beim Massensprint hielten sich Pascal Ackermann und Phil Bauhaus bis zur Ziellinie in der Spitzengruppe. Am Ende sprangen beim dritten Sieg von Biniam Girmay statt des großen Jubels jedoch „nur“ zwei starke Platzierungen unter den besten Zehn heraus.