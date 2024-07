Tour de France: Fan-Eklat! ARD-Reporter rastet aus

Fan-Eklat bei der Tour de France ! Eigentlich wurde Tadej Pogacar auf der 14. Etappe bei seinem Schlusssprint von den Zuschauern am Streckenrand angefeuert und total gefeiert. Doch plötzlich stand ein Zuschauer mitten auf der Strecke - und hat den Fahrer mit Chips beworfen!

Es war nur ein ganz kurzer Moment, doch dieser dürfte noch größere Wellen schlagen. 2,1 Kilometer vor der Ziellinie tauchte der Mann oberkörperfrei und mit knallgelbem Fischerhut aus der Masse am Streckenrand auf und leerte seine Chips-Tüte genau vor dem Gesicht des Slowenen aus. Sichtlich genervt schüttelt Pogacar den Kopf, führte seine letzten Meter aber anschließend wieder konzertiert zu Ende.

Kommentatoren echauffieren sich

Die beiden Kommentatoren in der ARD kochten anschließend: „Was soll das? Was sind das für Menschen?“, fragte Florian Naß empört. „Vielleicht sollten auch die richtigen Leute mal zuschauen, die ihm dann am nächsten Arbeitstag sagen: ‚Sag mal, warst du das eigentlich? Schämst du dich eigentlich nicht?‘“, führte er weiter aus. Auch Experte und Ex-Profi Fabian Wegmann konnte es nicht fassen. Beiden fehlten im Anschluss die Worte und wollten sich stattdessen wieder auf das Sportliche konzentrieren.