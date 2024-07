Pogacar-Helfer schießen gegen Vingegaard!

Vingegaard zeigt auf den Bergetappen seine Qualität

Bis kurz vor dem Start der Tour stand nicht fest, ob der zweimalige Sieger überhaupt teilnehmen kann, doch ihm ist es gelungen, wieder in Topform zu kommen. Dies war nicht nur am Mittwoch zu erkennen, sondern bereits vorher am San Luca sowie am Galibier. Vingegaard stellte unter Beweis, dass er die Beine dafür hat, Pogacar gefährlich werden zu können.