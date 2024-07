Tour de France: Zentimeter-Entscheidung! Niederländer gewinnt Massensprint

von SID 04.07.2024 • 17:39 Uhr Dritter Sprint, dritter Sieger: In Dijon gewinnt der Niederländer Dylan Groenewegen die sechste Tour-Etappe, Phil Bauhaus wird Fünfter.

Phil Bauhaus versuchte mit viel Wut im Bauch alles, doch im Showdown von Dijon sprintete der pfeilschnelle Bocholter erneut am ersten deutschen Topergebnis bei der 111. Tour de France vorbei. Beim Sieg des Niederländers Dylan Groenewegen im feurigen Finale in Frankreichs Senf-Hauptstadt musste sich Bauhaus mit Platz fünf zufriedengeben - der Traum vom ersten deutschen Etappensieg war erneut geplatzt.

„Es war ein sehr anstrengendes Rennen durch den Wind. Im Finale habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt, war auch früh alleine. Von daher bin ich happy“, sagte Bauhaus (Bahrain-Victorious) in der ARD. Am Vortag war er beim Rekordsieg des Briten Mark Cavendish von der Jury weit zurückgestuft worden und hatte sich zutiefst ungerecht behandelt gefühlt.

Niederländer schlägt Vorjahressieger

Pascal Ackermann (Kandel/Israel-Premier Tech) sprintete auf Platz zehn. „Eigentlich habe ich alles richtig gemacht, doch im letzten Kreisel ist mir einer reingeschossen“, sagte der 30-Jährige - es ist bislang noch nicht die Tour der Deutschen.

Im dritten Massensprint gab es derweil den dritten Sieger, Groenewegen hatte hauchdünn die Nase vor dem Belgier Jasper Philipsen, der im Vorjahr mit vier Erfolgen überragt hatte. „Ich bin überglücklich, nachdem ich bislang etwas enttäuscht war“, sagte der 31-Jährige nach seinem insgesamt sechsten Tour-Erfolg.

Favorit verteidigt Gelbes Trikot

Senkrechtstarter Biniam Girmay, Sieger vom Montag, behauptete mit Platz drei das Grüne Trikot, das der Eritreer als erster schwarzer Afrikaner trägt. Der „ewige“ Cavendish (39), der am Mittwoch mit seinem Etappenerfolg Nummer 35 den großen Eddy Merckx übertrumpft hatte und seitdem alleiniger Rekordsieger ist, kam nur auf Platz 20 - er hatte auf dem Weg nach Dijon zu viel Kraft gelassen.

An der Spitze der Gesamtwertung tat sich am Tag vor der nächsten großen Kraftprobe nichts. Der Slowene Tadej Pogacar verteidigte sein Gelbes Trikot mit weiterhin 45 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Remco Evenepoel erfolgreich. Im knackigen Zeitfahren am Freitag zwischen Nuits-Saint-Georges und Gevrey-Chambertin könnte Evenepoel als Weltmeister in dieser Disziplin Vorteile haben.

Bauhaus fuhr derweil mit einer Menge Frust. Am Vortag war er seiner Meinung nach im Sprint behindert worden, von der Jury dann aber wegen einer Behinderung seinerseits von Platz 16 auf 171 zurückgesetzt worden. „Ich bin sehr enttäuscht, denn ich denke, es wäre mit der beste Sprint gewesen, den ich in meinem Leben hätte fahren können“, sagte der 29-Jährige bei Radsport-News.

Im Gegensatz zum quälenden Bummeltempo des Vortags war das Feld am Donnerstag von Beginn an flott unterwegs. Knapp 80 km vor dem Ziel nutze das Visma-Team von Titelverteidiger Jonas Vingegaard heftige Rückenwinde zu einem Angriff auf Pogacar, verschärfte das Tempo und sorgte für einen Bruch im Feld. Pogacar blieb an Vingegaard dran, verlor aber in dieser Phase zeitweise fast alle Helfer um den Kölner Nils Politt. Diverse Topsprinter verpassten ebenfalls den Sprung in die Spitzengruppe, nach rund zehn Kilometer schlossen sich die beiden Felder aber wieder zusammen.

Tour-Ikone im Pech