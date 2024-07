Tour-Etappe erinnert TV-Experte Voigt an sein kuriosestes Drama

„Gibt ein Bild im Internet, liebe Zuschauer“

„Ich hatte einen Vorderrad-Reifenplatzer, bin gestürzt, Rad kaputt, Rahmen gebrochen, alles fährt an mir vorbei, denn Andy Schleck war in Gelb und jeder folgte natürlich ihm“, blickte der 52-Jährige in seiner Funktion als Co-Kommentator bei der TV-Übertragung von Eurosport zurück.

„Rippenbrüche sind eh überbewertet“

Auch deswegen überkam ihn seinerzeit der Trotz, sich von dem erneuten Unfall nicht aufhalten zu lassen, obwohl auch dieser schmerzhafte Folgen hatte. „Ich habe überall Hautabschürfungen und Prellungen. Mein linker Ellbogen musste mit fünf Stichen genäht werden“, sagte er damals dem Express: „Die Rippen fühlen sich eklig an, wenn ich mich bewege. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was damit ist. Ich weiß, dass es weh tut. Ob gebrochen oder nicht, ist da unerheblich. Rippenbrüche sind eh überbewertet. Ich stehe auf jeden Fall am Donnerstag am Start. Ich will nach Paris. Ich kann doch nicht zwei Jahre in Folge bei der Tour aufgeben.“