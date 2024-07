Tränen-Drama bei der Tour de France!

Der Kasache brach das Rennen sichtlich niedergeschlagen ab und stieg unter Tränen ins Teamfahrzeug - offensichtlich fehlte ihm schlicht die Kraft, die Rundfahrt fortzusetzen, die nun keinen Ruhetag mehr hat und keine Aussicht auf eine Atempause mehr bietet. Lutsenko ist damit schon der vierte Fahrer seines Astana-Teams, der die Tour vorzeitig beenden muss. Lutsenko war in der 12. Etappe über einen Fahrbahnteiler gestürzt und hatte damit eine Kettenreaktion ausgelöst.

Bauhaus steigt bei Tour de France aus

Zuvor war bereits Sprinter Phil Bauhaus aus der Tour ausgestiegen. Dies gab sein Team Bahrain Victorious am Mittwochmittag vor dem Start des 17. Tagesabschnitts mit Bergankunft in Superdevoluy in den Alpen bekannt. Bauhaus ist der erste der acht Deutschen, der die Tour verlassen hat.