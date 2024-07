Tour-Sieger Vingegaard gesteht Todesängste: "Dachte, ich würde sterben"

Am Ruhetag der Tour de France sprach der dänische Radstar offen wie nie über seine schweren Verletzungen im April.

Der dänische Radstar Jonas Vingegaard hat nach seinem fürchterlichen Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt im April Todesängste ausgestanden und über das Karriereende nachgedacht. Dies offenbarte der zweimalige Tour-Sieger am Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt vor Journalisten.

"Es war so schlimm, dass ich befürchtete, ich würde sterben. Als ich dort am Boden lag, habe ich gedacht: Wenn ich das hier überlebe, dann höre ich mit dem Radfahren auf", sagte Vingegaard: "Aber jetzt sitze ich hier, also habe ich es offensichtlich nicht getan." Auch seine Frau Trine habe damals befürchtet, dass er den Unfall nicht überleben könnte.