Vingegaard will zurückschlagen: "Ich kämpfe weiter"

Jonas Vingegaard erkennt die Stärke von Tadej Pogacar an. Trotzdem glaubt der Titelverteidiger an seine Chance.

Radprofi Jonas Vingegaard gibt seinen Traum vom dritten Tour-Erfolg trotz der Rückschläge in den Pyrenäen nicht auf. „Ich gebe mich mit diesem Ergebnis nicht einfach zufrieden. Ich habe dieses Rennen bereits zwei Mal gewonnen. Ich bin nicht hierher gekommen, um Zweiter zu werden“, sagte Vingegaard am zweiten Ruhetag der 111. Frankreich-Rundfahrt.

Der Däne vom Team Visma-Lease a Bike liegt vor der Schlusswoche in der Gesamtwertung 3:09 Minuten hinter Spitzenreiter Tadej Pogacar. Der zweimalige Tour-Champion vom Team UAE Emirates fügte Vingegaard am vergangenen Wochenende in den Pyrenäen mit zwei Etappensiegen schmerzhafte Niederlagen zu.