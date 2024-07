Vor nächstem Pyrenäen-Showdown: Vingegaard-Team stapelt tief

Der Weg zum dritten Tour-Sieg in Folge wird für Jonas Vingegaard sehr steinig.

Vor dem nächsten Pyrenäen-Showdown ist die Hoffnung auf den dritten Toursieg in Folge im Team Visma-Lease a bike dem Realismus gewichen. "Wir werden einen guten Plan machen und alles versuchen, aber wir müssen akzeptieren, dass Pogacar im Moment unglaublich stark aussieht", sagte der sportliche Leiter Grischa Niermann in der ARD mit Blick auf die Chancen von Kapitän Jonas Vingegaard in der Gesamtwertung.