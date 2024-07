Zabel, Greipel und eigene Dämonen: Cavendishs Schlüsselerfolge

Es ist der 9. Juli 2008, als Mark Cavendish einen Generationenwechsel einläutet. Zum zweiten Mal nimmt er an der Großen Schleife teil - und nach der enttäuschenden Premiere schlägt nun seine Stunde. In Chateauroux kommt es zum Massensprint. Cavendish, der Emporkömmling von der Isle of Man, geht in die Vollen und jubelt. Hinter ihm senken der Spanier Oscar Freire und Erik Zabel enttäuscht den Kopf. Zabel, nach Jahren beim Team Telekom nun für das Team Milram aktiv, soll nie wieder eine Tour-Etappe gewinnen. Cavendish siegt bei der Tour 2008 noch drei weitere Male.