Radfahrerin Cedrine Kerbaol hat bei der 3. Tour de France Femmes für den ersten Sieg einer Französin gesorgt. Die 23-Jährige vom deutschen CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team triumphierte am Freitag auf der anspruchsvollen sechsten Etappe nach 159,2 Kilometern von Remiremont nach Morteau als Solistin.

Den zweiten Platz sicherte sich die Niederländerin Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) im Sprint der Verfolger vor der deutschen Starterin Liane Lippert (Movistar), die Friedrichshafenerin belegte damit zum zweiten Mal in Folge den dritten Platz. Vorjahressiegerin Demi Vollering (SD Worx-Protime), die am Donnerstag nach einem Sturz viel Zeit verloren hatte, wurde zeitgleich mit der Gesamtführenden Kasia Niewiadoma Zwölfte, 21 Sekunden hinter Kerbaol.

Premiere bei der Tour de France

Im Gesamtklassement schob sich Kerbaol dank ihres Tagessiegs auf den zweiten Platz vor. In Führung liegt weiterhin die Polin Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing) mit nun 16 Sekunden Vorsprung.

Auf der siebten Etappe der Tour de France Femmes wartet am Samstag das längste Teilstück auf das Fahrerinnenfeld - es wird härter als bislang. Über 167 km geht es von Champagnole über die Alpen nach Le Grand Bornand. Ein Highlight wartet zum Schluss: Das Ziel liegt in 1285 m Höhe auf dem Col de la Colombiere. Die Entscheidung im Kampf ums Gelbe Trikot wird auf der letzten Etappe am Sonntag nach Alpe d‘Huez erwartet.