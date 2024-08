Tour de France Femmes: Oranje auch in Lüttich vorne

Alls bisherigen Tagessiege gingen damit an niederländische Fahrerinnen.

Puck Pieterse sowie Vorjahressiegerin und Gesamtspitzenreiterin Demi Vollering haben auf der vierten Etappen der Tour de France der Frauen für einen Doppelsieg von niederländischen Fahrerinnen gesorgt. Pieterse setzte sich auf der 122,7 km langen Überfahrt vom niederländischen Valkenburg ins belgische Lüttich im Sprint vor der Trägerin des Gelben Trikots durch. Damit gingen bisher alle Tageswertungen an Oranje-Fahrerinnen.

Rang drei ging bei überwiegend regnerischem Wetter durch Teile des belgischen Klassikerterrains an die Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM Racing). Als beste Deutsche kam Liane Lippert (Movistar) aus Friedrichshafen mit 1:15 Minuten Rückstand auf Rang 17 ins Ziel.

Vollering baute durch ihren zweiten Rang die Führung in der Gesamtwertung aus. Die 28 Jahre alte Gewinnerin des Einzelzeitfahrens am vergangenen Dienstag aus dem SD-Worx-Team hat nunmehr 22 Sekunden Vorsprung auf Pieterse. Zwölf weitere Sekunden zurück folgt wiederum Niewiadoma auf dem dritten Platz. Lippert, die sich vor dem Start für die Zielankunft in Lüttich Chancen auf einen Podiumsplatz ausgerechnet hatte, rangiert 1:52 Minuten hinter Vollering auf der 18. Position.