Tour de France Femmes: Vollering übernimmt Gelb

Die Titelverteidigerin trotzt den Strapazen mit zwei Rennen an einem Tag und stürmt ins Gelbe Trikot.

Die Titelverteidigerin trotzt den Strapazen mit zwei Rennen an einem Tag und stürmt ins Gelbe Trikot.

Vorjahressiegerin Demi Vollering ist bei der Tour de France Femmes ins Gelbe Trikot gefahren. Die 27-jährige Niederländerin trotzte den Strapazen am Dienstag mit gleich zwei Etappen und setzte sich im anschließenden Einzelzeitfahren in Rotterdam durch. In der Gesamtwertung liegt Vollering nun drei Sekunden vor ihrer Landsfrau und Teamkollegin Lorena Wiebes und fünf vor Chloe Dygert aus den USA.