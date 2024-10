Trennung? Wirbel um Olympiasieger

Denn der britische Topverdiener des Rennstalls wurde aus dem Aufgebot für die Lombardei-Rundfahrt am Samstag gestrichen, ohne dass er vorher offenbar informiert wurde.

Mitfavorit Pidcock wird durch Hayter ersetzt

Entsprechend verärgert reagierte Pidcock, der in diesem Jahr das Amstel Gold Race und den Mountainbike-Wettbewerb bei Olympia gewann, auf die Ausbootung. „Gerade als es aufwärts ging, bin ich für die morgige Lombardei-Rundfahrt abgemeldet worden. Ich bin gut in Form und habe mich sehr darauf gefreut!“, schrieb er auf Instagram und ergänzte: „Viel Glück für die Jungs, ich denke, die Off-Season beginnt früh. Danke für die Unterstützung von allen, auch in den schwierigen Zeiten.“