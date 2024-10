TV-Überraschung für Radsport-Fans

„The Masked Singer“ ist auch in Deutschland sehr beliebt. In jeder Folge treten Prominente in Ganzkörperkostümen mit einem selbst ausgewählten Lied in einem Gesangswettstreit gegeneinander an. Vor dem jeweiligen Auftritt wird ein kurzes Video gezeigt, in dem versteckte Indizien zur Identität der kostümierten Sänger enthalten sind. Außerhalb des Gesangvortrags sind die Stimmen der Prominenten verzerrt.