Vermissten-Drama um ehemaligen Weltmeister

Nach 48 Stunden taucht der vermisste Rad-Weltmeister Oscar Freire wieder auf. Am Montag verschwand der Spanier auf mysteriöse Art und Weise.

Aufatmen in Spanien. Nachdem der dreimalige Straßenweltmeister Oscar Freire seit Montag als vermisst gegolten hatte, wurde der 48-Jährige nun wohlauf gefunden.

Wie die spanische Zeitung El Diaro Montanes berichtet, wurde Freire am Mittwochabend von der spanischen Guardia Civil ausfindig gemacht und befindet sich aktuell auf dem Weg nach Hause. Das bestätigte auch die As , die sich auf Quellen im Umfeld des Spaniers bezog.

„Freiwilliges“ Verschwinden sorgte für Verwirrung

Am Montag verschwand Freire ohne seine Habseligkeiten wie Handy, Geldbeutel oder Kreditkarten aus seinem Haus in Torrelavega in Kantabrien. Das Auto des Spaniers wurde anschließend ohne seinen Besitzer aufgefunden, wie sich herausstellte war Freire zu Fuß unterwegs.