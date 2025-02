Der Kettenraucher, der Radsport-Geschichte schrieb

In den 1950er- und 60er Jahren gelangen Nencini insgesamt 24 Siege als Profi, er war einer der wenigen Fahrer, die sowohl Tour de France als auch Giro d‘Italia gewannen.

Nencini war ein kompletter Radsportler , ihm lagen Zeitfahren in der Ebene genauso wie steile Bergankünfte. Zudem war er ein großartiger Abfahrer, kaum einer stürzte sich die Hänge so verwegen hinab wie Nencini und holte dort entscheidende Sekunden heraus.

Nencinis Geschwindigkeitsrekord hält 26 Jahre lang

„Er war ein harter Kerl mit einem weichen Herzen, ein rücksichtsloser Abfahrtsfahrer, der an Wahnsinn grenzte“, schrieb der Autor Silvano Calzini. Ein Fahrer, der sich vor nichts fürchtete, mit einem Kampfgeist, der ihn Spitznamen „Löwe von Mugello“ einbrachte. Ein Toskaner durch und durch, aber seltsamerweise wortkarg und allergisch gegen Interviews, weshalb er auch „Mistero“ (Mysterium) genannt wurde.

Nencini sei ein Fahrer gewesen, „der in der Lage war, die taktischen Pläne seiner Gegner zu durchkreuzen und die Herzen der Fans mit seinem Erfindungsreichtum zu entflammen, indem er Vorhersagen über den Haufen warf und das Schicksal des Rennens umstürzte, selbst als es schon entschieden schien.“

1960 triumphierte Nencini bei der Tour de France und kam damit dem großen Kunststück nahe, den Giro (bei dem er Zweiter wurde) und die Tour im selben Jahr zu gewinnen. Bei der „Grande Boucle“ trug der Italiener das Gelbe Trikot bis nach Paris, ohne einen Etappensieg zu erringen. Dabei zeigte er einmal mehr seine großen Qualitäten als Abfahrer, aber auch als Angreifer in den Bergen und bewies eine bemerkenswerte Fähigkeit, das Rennen und die Führung zu verwalten.

Früher Tod nach schwerem Krebsleiden

Nach seinem Erfolg in Paris fuhr der Triumphator mit dem Zug zurück nach Florenz, wo tausende Fans, der Bürgermeister und eine Kapelle auf ihn warteten. Bevor er am Zielort einer langen Fahrt ankam, sei seine Partnerin Maria Pia eingestiegen, wie Silvano Calzini sichtlich amüsiert in einer Anekdote beschrieb.