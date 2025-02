Der tragisch tiefe Fall einer Radsport-Ikone

Jan Ullrich hat ihn in schmerzhafter Erinnerung, in seiner Heimat wird er bis heute als Mythos verehrt.

Zum 21. Mal jährt sich am heutigen 14. Februar der tragisch frühe Tod von Marco Pantani, der italienischen Radsport-Ikone, einer facettenreichen Persönlichkeit mit schillernden, zerbrechlichen und auch dunklen Seiten - Doping spielte wie in fast allen großen Radsport-Biografien eine Rolle.

Der einstige Rivale von Ullrich und Lance Armstrong ist trotz und teils auch gerade wegen seiner Brüche bis heute in Erinnerung geblieben der letzte große Radsport-Held Italiens, der eine ähnliche nationale Begeisterung weckte wie einst die legendäre Rivalität zwischen Gino Bartali und Fausto Coppi - so wie seither keiner mehr.

Marco Pantani: Legendärer Triumph über Jan Ullrich

Pantani, geboren am 13. Januar 1970 in Cesena, eroberte in den neunziger Jahren die Herzen vieler Fans, speziell auch seine aggressiven und risikofreudigen Fahrweise nährte das Image eines tollkühnen Abenteurers - den Spitznamen „Il Pirata“ verdiente sich der Mann mit den Segelohren nicht nur durch das Kopftuch, das er zu seinem Markenzeichen machte.