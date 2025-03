Horrorsturz mit üblen Folgen: "Zu 90 Prozent gelähmt, zu 50 Prozent tot"

Ein übler Crash hätte Nicolas Debeaumarché fast in den Rollstuhl gebracht - oder schlimmere Folgen gehabt. Wie der Franzose sich an den Sturz erinnert und warum er wieder auf dem Rad sitzt.

Dass dieser Mann überhaupt wieder auf dem Rad sitzt, grenzt an ein Wunder! Der Franzose Nicolas Debeaumarché befindet sich nach üblen Verletzungen auf dem Weg der Besserung und hat jetzt über seinen Horrorsturz gesprochen.

Horrorsturz: „Mein Rücken schlug gegen die Mauer“

Bei der Polen-Rundfahrt „hatten ein paar von uns auf einer Abfahrt eine Kurve verpasst. Ich hatte das Pech, am Ende der Kurve gegen eine Betonmauer zu stoßen“, erinnert sich der Franzose in einem YouTube-Video seines Rennstalls Cofidis.

Risiko: Zu 90 Prozent gelähmt, zu 50 Prozent tot

Im Krankenhaus in Polen wurde schnell entschieden, dass er daheim in Frankreich operiert werden muss. Die Schäden an seiner Wirbelsäule waren gravierend: Vier gebrochene Wirbel im Brustbereich mussten repariert werden.