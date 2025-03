Tour de France 2027 startet in Edinburgh

Die Tour de France 2027 wird im schottischen Edinburgh starten. Dies gab Tour-Veranstalter ASO am Mittwoch bekannt. Die ersten drei Etappen der 114. Frankreich-Rundfahrt werden demnach durch Schottland, England und Wales führen. Nach dem Auftakt in London 2007 und in Yorkshire 2014 ist es der dritte Start der Tour in Großbritannien.