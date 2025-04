Auftragsmorde an Nachbarn? Tour-Legende schwer belastet

Es sind Anschuldigungen, die schwerwiegender nicht sein könnten: Luis „Lucho“ Herrera soll für den Mord an vier Menschen verantwortlich sein. Doch der ehemalige kolumbianische Radprofi bestreitet alle Vorwürfe.

Der Grund: In seiner Heimat sieht sich der ehemalige Radprofi mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Wie kolumbianische Medien berichten, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Beteiligung an der gewaltsamen Verschleppung und mutmaßlichen Ermordung von vier Personen aus seiner Nachbarschaft im Jahr 2002.

Ließ Ex-Radprofi vier Bauern ermorden?

Eine Richterin aus Fusagasugá ordnete die Ermittlungen an, weil zwei ehemalige Mitglieder der paramilitärischen Gruppe Autodefensas Campesinas del Casanare behaupten, Herrera habe sie beauftragt, vier Personen verschwinden zu lassen, die Verbindungen zu Guerillagruppen haben sollen. Der Ex-Radsportler soll an deren Grundstücke interessiert gewesen sein, um diese für eigene Immobiliengeschäfte zu nutzen.

Dabei soll es sich um Bauern gehandelt haben, die sich weigerten, ihr Land zu verkaufen. „Er bot mir etwas zu trinken an und gab mir zwei Umschläge. In dem einen waren vier Bilder von Personen, in dem anderen 40 Millionen Kolumbianische Peso (umgerechnet 8.100 Euro), von dem wir Pistolen und Motorräder besorgen sollten. Die Leute wohnten neben seinem Grundstück“, sagte einer der Ex-Paramilitärs laut dem Bericht.